di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Via libera per il ritorno della formazione rossonera al campo Italia. Espletate stamattina anche le formalità burocratica, dopo il maquillage generale e la sostituzione del rettangolo di gioco in erba sintetica, domenica pomeriggio alle ore 15 in programma la gara Sorrento-Fasano, valida per la quarta giornata del campionato di serie D, girone H.

