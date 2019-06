di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - La società rossonera ha annunciato l'accordo per riconferma del centrocampista Roberto De Rosa, dell'attaccante Simone Figliolia e del fantasista panamense Eric Herrera. Tre pedine importanti per la rosa a disposizione dell'allenatore Vincenzo Maiuri, protagonisti nella rincorsa verso la salvezza nel girone di ritorno. Un contributo soltanto parziale per la punta Figliolia, autore di 4 reti in 10 presenze, costretto però a fermarsi anzitempo a causa di un grave infortunio al ginocchio ed oramai sulla strada della completa guarigione. Il talento di Eric Herrera (classe 1992) continuerà quindi a deliziare i palati fini della tifoseria rossonera, dopo le 6 reti realizzate nei pochi mesi trascorsi in costiera in cui si è confermato tra i top player della categoria.



Discorso diverso per il centrocampista Roberto De Rosa (classe 1994), giunto a Sorrento in punta di piedi un anno fa ed in maglia rossonera ha disputato un'intera stagione da incorniciare, senza dubbio la migliore della sua carriera finora: 31 presenze e 6 reti in campionato cui si aggiunge un eurogol in Coppa Italia contro la Turris.

