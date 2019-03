di Antonino Siniscalchi

Sorrento felice e vincente, ma quanta sofferenza (2-1) Il vantaggio del Nardò in avvio di ripresa aveva sollevato un attimo di sconforto in casa rossonera. Un rinvio difettoso di D'Alterio al 2' consente agli ospiti di segnare con Prinari con un sinistro da fuori area che coglie impreparato anche Munao. Il Sorrento stenta a ritrovare geometrie e concentrazione, ma al 14' pareggia con un colpo di testa di De Angelis, puntuale alla conclusione su un cross di Guarro dalla sinistra. La partita sembra incanalata sui binari del pareggio, con il gioco che ristagna prevalentemente a centrocampo. Dopo una girandola di sostituzioni (quattro per parte), al 45' Vitale trova il guizzo vincente sotto rete per il successo del Sorrento, che aggancia il Nardò a 30 punti (insieme al Nola) e riapre il discorso per evitare la coda dei playout per la permanenza in serie D.

