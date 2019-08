di Antonino Siniscalchi

VICO EQUENSE - Una rete di Alfonso Gargiulo al 40' del primo tempo ed un rigore trasformato da Herrera al 49' della ripresa spianano la strada del Sorrento per superare il Gladiator nella gara di Coppa Italia serie D. Il gol del capitano arriva al termine di una rapida azione dell'attacco rossonero.



Il Sorrento, costretto ad emigrare a Vico Equense per la indisponibilità del campo Italia, in attesa del completamento delle opere di ristrutturazione e delle sostituzione del rettangolo di gioco in erba sintetica, ha chiuso così in vantaggio la prima frazione di gioco, caratterizzata da un andamento dell'incontro non proprio esaltante, ravvivato solo dal guizzo vincente di Alfonso Gargiulo. Nella ripresa, con una girandola di sostituzioni, ancora Alfonso Gargiulo in evidenza poco dopo la mezzora, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere ospite Zagari. A due minuti dalla fine Herrera subentrato a Buonanno al 35', su punizione sfiora la traversa. Sui titoli di coda, ancora in evidenza il capitano rossonero che si procura un calcio di rigore trasformato da Herrera. Dopo il successo in Coppa Italia, obiettivo sul campionato, con il primo appuntamento in programma domenica prossima ad Agropoli.

