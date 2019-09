di Antonino Siniscalchi

TORRE ANNUNZIATA - Pareggio del Sorrento (1-1) con il Francavilla nella seconda di campionato. La gara si è disputata allo stadio Giraud di Torre Annunziata per la indisponibilità dello stadio Italia dove sono in corso le opere di del sostituzione del rettangolo di gioco in erba sintetica. Sono stati gli ospiti a passare in vantaggio al 37' della ripresa con Grandis. Il pareggio del Sorrento in zona Cesarini con De Rosa, lesto a raccogliere una respinta della traversa su punizione di Herrera (45' st).

