di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Cerignola spavaldo nel primo tempo, Sorrento determinato e concreto nella ripresa. I rossoneri, dopo aver subito il vantaggio degli ospiti al 39' del primo tempo con Marotta, pareggiano in apertura dei secondi 45' con un rigore trasformato da Herrera e concesso per un fallo su Bonanno. La rete dell'1-1 rilancia la squadra di Maiuri che passa in vantaggio al 14' con La Monica.

