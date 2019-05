di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Meritato successo (2-1) sul blasonato Taranto. Nell'ultimo appuntamento della stagione, il Sorrento vince e convince, consolidando la striscia positiva del girone di ritorno che ha condotto la squadra guidata da Vincenzo Maiuri ad una meritata salvezze. Avvio determinato dei rossoneri, in vantaggio all'8' del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Herrera, concesso per un fallo in area ospite del difensore Guadagno. Il raddoppio al 12' della ripresa con Alfonso Gargiulo, lesto a raccogliere una respinta di Antonino e battere il portiere ospite da pochi passi. Nel finale, la timida reazione del Taranto, dopo una perfetta punizione del capitano D'Agostino (42').

