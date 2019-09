di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Si giocherà sabato alle ore 15 allo stadio Giraud di Torre Annunziata la gara con Francavilla. Per la indisponibilità del campo Italia, dove è in atto la sostituzione del rettangolo di gioco in erba sintetica, scelta obbligata l'anticipo a sabato. Domenica, infatti, i campi del circondario ospiteranno tutti gare dei rispettivi campionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA