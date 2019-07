di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Marco Peluzzi è rossonero. Annunciato il tesseramento del giovane difensore classe 2001, prelevato dal San Giorgio, dove ha collezionato 50 presenze negli ultimi due campionati di Eccellenza. Premiato tra i migliori giovani della categoria, il Sorrento ha vinto la concorrenza di numerosi club di serie D e le prime parole da rossonero di Peluzzi lo confermano: «Sono felicissimo di questa scelta ed onorato di poter vestire la maglia del Sorrento. Ringrazio per la fiducia e non vedo l'ora di dare il mio contributo in una delle squadre più blasonate della Campania».

