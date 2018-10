di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Non basta una rete di Costantino al quarto d'ora del primo tempo per superare il Gravina. Nella ripresa, la squadra pugliese ribalta il risultato vincendo con le reti di Agodirin (11’) e Santoro (36’). Una sconfitta bruciante per la squadre rossonera perché Santoro segna la rete decisiva da quaranta metri almeno, con un beffardo pallonetto che coglie fuori dai pali il portiere Munao. Il Sorrento ha provato a lottare fino in fondo per evitare la sconfitta, ma i suoi tentativi per riacciuffare il pareggio sono risultati inutili fino al 6’ dei sei minuti di recupero, giustamente concessi dall’arbitro a fronte della girandola di sostituzioni operate dai due allenatori nella ripresa. Il risultato finale, in fondo, premia in maniera generosa la squadra vincente, Il Gravina, ed è un po’ ingiusto nei confronti del Sorrento che avrebbe meritato almeno un punto ed è costretto, invece, a riflettere sulla prima sconfitta in casa della stagione dopo avere perso sette giorni prima a Fasano con il gol decisivo incassato nel recupero finale. Il campionato è ancora lungo e la squadra rossonera deve correggere qualche difetto (l’impaccio a trovare il gol per valorizzare la qualità delle sue giocate offensive) e sperare in un pizzico di fortuna in più nelle fasi tipiche delle partite.





