di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - I lavori in atto al campo Italia per la sostituzione del rettangolo di gioco in erba sintetica costringeranno il Sorrento ad emigrare sul campo comunale di Vico Equense per l'incontro del secondo turno di Coppa Italia in programma domenica prossima con il Gladiator. Calcio d'inizio alle ore 17.

