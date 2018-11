Sospiro di sollievo Turris: la caviglia di Longo è ok

di Raffaella Ascione

La risonanza magnetica ha spazzato via ogni timore. Scongiurato il rischio di uno stop significativo per il capitano della Turris Fabio Longo, ancora alle prese con un fastidio alla caviglia dopo la botta rimediata a Bari (che gli costò l'uscita anzitempo dal rettangolo verde). Il timore era che si trattasse di una lesione ai legamenti della caviglia: ipotesi poi esclusa dalla risonanza cui Longo si è sottoposto nei giorni scorsi.



Il capitano corallino - non ancora riaggregatosi al gruppo - sta svolgendo lavoro differenziato. Domenica contro la Cittanovese si profila per lui - così come già accaduto nell'ultimo impegno esterno di Marsala - una partenza dalla panchina. Si tratta di una scelta adottata a scopo precauzionale, allo scopo di evitare forzature che rischierebbero di compromettere una condizione destinata a rientrare nel giro della prossima settimana. Già contro l'Acireale, infatti, Longo dovrebbe riprendere regolarmente il proprio posto in campo.

