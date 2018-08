Spalti inagibili al campo Wojtyla: Nocerina-Scafatese a porte chiuse

di Giuliano Pisciotta

L'amichevole di domani pomeriggio tra Nocerina e Scafatese, ultimo test prima dell'esordio dei molossi in Coppa Italia di Serie D, si disputerà in assenza di pubblico. La società rossonera ha dovuto prendere atto dell'inagibilità degli spalti dello stadio Karol Wojtyla, comunicando dunque la disputa a porte chiuse della gara. L'impianto di Nocera Superiore è attualmente gestito dalla Sporting Girls Nocerina, società di calcio femminile che partecipa al campionato di Serie C regionale.

