Spareggio serie D, in campo tifoserie di Giugliano e Frattamaggiore

di Mariano Fellico

Giugliano. Spareggio per la serie D, incontro al Comune di Giugliano tra sindaci, società e capi ultras per scongiurare la gara a porte chiuse. Domani pomeriggio alle 15, al setto piano del Comune di Giugliano si terrà l'incontro tra i sindaci, i presidenti delle società e i tifosi di Giugliano e Frattamaggiore per stemperare i toni di questa sfida spareggio che si disputerà domenica 28 aprile al campo neutro del Menti di Castellammare di Stabia. Una sfida che vede le due compagini aver terminato a pari punti il campionato. Tante le perplessità da parte della Prefettura che potrebbe anche optare per la gara senza tifoserie, ossia a porte chiuse. E proprio per evitare che qu sto accada che il primo cittadino di Giugliano si è fatto promotore dell'iniziativa e del riavvicinamento delle due tifoserie con lo scambio delle sciarpe.

