Stop Tedesco: è ancora emergenza attacco per il Savoia

di Raffaella Ascione

Multa salata per il Savoia dopo l'amaro esordio in campionato al Donato Curcio di Picerno (nella foto a cura dell'ufficio stampa, il settore ospiti dell'impianto lucano). Il Giudice Sportivo ha condannato il cluboplontino al pagamento di 1.800 euro «per avere propri sostenitori lanciato una decina di sputi ed alcuni (5) getti di acqua e di birra all'indirizzo di un assistente arbitrale che lo colpivano alla testa, sulla schiena e sul collo. Inoltre, uno dei medesimi, scavalcava la rete di recinzione facendo indebito ingresso sul terreno di gioco».



È stato invece sanzionato con un turno di squalifica il rosso diretto rimediato nell’esordio contro i lucani dall’attaccante Gianmarco Tedesco («per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco»).

Destinata dunque a persistere l’emergenza in attacco che tanto ha inciso nell’esordio di Picerno, come evidenziato sia dai presidenti Annunziata-Mazzamauro (con apposita nota ufficiale) che dal diesse Mignano.



Ad addolcire in parte il boccone per il tecnico Gigi Squillante, il fatto che contro il Francavilla in Sinni tornerà disponibile Del Sorbo, che ha scontato il turno di squalifica ereditato dalla passata stagione. Ne avrà invece per almeno altre due settimane Pisani.



Nel frattempo, il club oplontino ha avviato la prevendita per la gara di esordio al Giraud contro il Francavilla. Tagliandi disponibili da domani – giovedì 20 settembre – presso il bar Bera (via Simonetti, 8) e la caffetteria Savoia (via Avallone, 23).



Nella giornata di domenica i botteghini del Giraud saranno aperti dalle ore 12.30.

Nessuna prevendita per i sinnici: biglietti disponibili direttamente ai botteghini prima del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA