Ssc Bari, ADL (ri)prende Brienza e i tifosi biancorossi sognano

Il Bari si rinforza ancora in attacco: è in dirittura d'arrivo il doppio ingaggio di Franco Brienza e Demiro Pozzebon (si è svincolato dal Catania). Le trattative, curate dal ds Matteo Scala, saranno ufficializzate nelle prossime ore. La squadra allenata da Giovanni Cornacchini, dopo la prima parte della preparazione a Roma, da martedì proseguirà gli allenamenti a Bari tra il San Nicola e l'antistadio. Intanto, la società è al lavoro per l'esordio stagionale nel primo turno della Coppa Italia, domenica 9 settembre al San Nicola contro il Bitonto: fischio d'inizio alle 15.

