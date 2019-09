La Turris apre al Comune, Palomba: «Confronto costruttivo»

di Raffaella Ascione

Dopo l’ultimatum lanciato dal presidente Colantonio nell’amaro post partita di Angri, significativo chiarimento lungo l’asse Turris-Comune. L’ha propiziato un incontro informale – che si è tenuto questa mattina – tra il sindaco Palomba e lo stesso patron corallino. Nel corso del confronto è emersa un’importante apertura da parte della Turris, che non pretenderebbe – insomma – di giocare al Liguori in presenza di pubblico, ma chiederebbe quantomeno di essere supportata dall’Ente nella ricerca di un impianto alternativo, che – ovviamente – consenta la disputa delle gare con regolare presenza di pubblico sugli spalti. Un’esigenza emersa alla luce delle difficoltà riscontrate in tal senso nelle ultime settimane e, da ultimo, del provvedimento prefettizio che ha chiuso – contro l’Anagni – le porte del Novi. La richiesta del club è stata accolta senza riserve dal primo cittadino, che ha manifestato pieno sostegno in quest’ottica alla Turris.



Nel frattempo, spunta la soluzione San Michele per i prossimi impegni contro Portici e Sorrento.



«Con Colantonio – conferma il sindaco Palomba – c’è stato un confronto molto sereno e costruttivo. Entrambi vogliamo il bene della Turris. Mi sto già attivando per avviare i necessari contatti con l’Amministrazione comunale di Gragnano, in modo tale che le prossime due gare di campionato e Coppa possano disputarsi al San Michele, soluzione nel frattempo individuata dalla Turris, con regolare presenza dei nostri tifosi. Tengo intanto a precisare che lavori e pratiche amministrative in chiave Liguori procedono in maniera spedita. Tutti vogliamo che la Turris torni a casa il prima possibile».



Da ieri è infatti pienamente operativo il cantiere all’ingresso del settore Distinti per l’installazione del nuovo cancello, così come autorizzato dal Genio Civile.



Al via intanto, nella giornata di domani, la prevendita dei biglietti per la gara del Quinto Ricci contro l’Aprilia. «Sarà possibile acquistare i biglietti – fa sapere il club – al prezzo di 10 euro, oltre diritti di prevendita, presso le rivendite ufficiali Go2. A Torre del Greco i tagliandi saranno in vendita presso l'agenzia Better Aliani di via Marconi». I biglietti per il settore ospiti dell’impianto laziale, questa la precisazione, saranno disponibili solo in prevendita.

