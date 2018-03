​Stadio Liguori: prorogato l’affidamento in gestione alla Joga Pepito

di Raffaella Ascione

Prorogato nuovamente l’affidamento della gestione temporanea dello stadio Liguori a favore della Asd Joga Pepito. Lo ha disposto il Comune di Torre del Greco con la determinazione n.510 del 9 marzo 2018, richiamando – per la regolamentazione del rapporto con la Asd, riconducibile al patron corallino Antonio Colantonio – le condizioni della convenzione sottoscritta il 1° marzo dello scorso anno. Il precedente rinnovo, disposto il 16 agosto 2017, era scaduto lo scorso 14 febbraio.



L’esigenza di procedere ad un’ulteriore proroga dell'affidamento in concessione temporanea del comunale deriva dal fatto che non sono «al momento determinabili i tempi necessari per pervenire all'affidamento pluriennale della concessione di servizi mediante procedura ad evidenza pubblica».



La procedura per l’affidamento in concessione pluriennale potrà infatti avviarsi solo nel momento in cui saranno definiti «gli aspetti tecnici connessi al rilascio del certificato di prevenzione incendi ed alla agibilità dell'intero impianto, che dovrà essere interessato ad un intervento di riqualificazione principalmente costituito dal rifacimento della struttura adibita a locali spogliatoio lato Vesuvio ai fini del suo utilizzo per le Universiadi del 2019».



La concessione temporanea in proroga potrà essere interrotta, «con un preavviso di 15 giorni naturali consecutivi, laddove, prima della scadenza, dovessero determinarsi condizioni di pubblico interesse tali da richiedere ciò, non escluso il perfezionamento dell'affidamento pluriennale».



