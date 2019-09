Straripante Turris, intanto slitta il ritorno al Liguori

di Raffaella Ascione

«Questa città merita uno stadio», cantavano ieri gli ultrà della Turris prima della gara contro il Tor Sapienza.

«Noi siamo la Turris e dobbiamo tornare a casa il prima possibile, ha poi dichiarato al termine del match il capitano corallino Fabio Longo. È di oggi però la notizia che il ritorno al Liguori, dato per certo per questa settimana, potrebbe slittare ancora. È quanto emerso da un sopralluogo – svoltosi questa mattina – da parte dei dirigenti preposti. Lo ha fatto sapere il club con una nota ufficiale. «Lo stadio continua a non essere disponibile anche per i soli allenamenti. Nonostante il prodigarsi del sindaco e dell'Amministrazione comunale, la Turris continua ad affrontare enormi difficoltà di tipo logistico. Auspicando che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile, la società corallina potrebbe essere costretta ad annullare la seduta di allenamento in programma domani». Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore allo Sport Gennaro Granato. «Stiamo espletando ed ultimando tutti gli atti e le procedure che – salvo imprevisti – dovrebbero consentirci nella giornata di venerdì 13 settembre, al più tardi lunedì 15, di consegnare il terreno di gioco dello stadio Liguori alla Turris per lo svolgimento degli allenamenti».



Nel frattempo, resta ferma la soddisfazione per la vittoria – di proporzioni tennistiche – contro i laziali del Tor Sapienza. «Ci siamo ottimamente approcciati alla gara sul piano mentale – il commento di mister Fabiano – con umiltà e determinazione. Questo conta più del risultato. Come si gestisce una rosa così ampia? Non è affatto difficile, perché ho a mia disposizione grandi uomini, prima ancora che grandi calciatori. Ognuno sa che avrà il proprio spazio, quindi me li tengo tutti stretti. Il risultato? Per me conta di più la veemenza con cui un giovane come Liguoro è subentrato».



Glissa sulla questione stadio il presidente Colantonio. «Sono il presidente di una squadra di calcio e perciò voglio parlare solo di calcio. Il Liguori? Posso solo dire che per me resta la nostra arma in più. Giocare a Torre mi dà più gioia e tranquillità. Godiamoci queste vittorie, ma niente voli con la testa, siamo solo alla seconda giornata. Speriamo che i risultati positivi continuino, poi a dicembre vedremo dive saremo».



Due le doppiette che hanno scandito il netto successo di ieri contro il Tor Sapienza. La prima, quella dell’ex Gela Giuliano Alma. «Felice per il bilancio di questa due uscite, sul piano personale ma prima ancora per la squadra. Del resto è proprio per questo che lavoriamo intensamente tutta la settimana. Darò tutto quello che posso per raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati e poi al nostro fianco abbiamo tifosi eccezionali. Pronostici? Li lascio agli altri. Siamo solo all’inizio. La mia posizione in campo? Tatticamente mi trovo bene a destra, ma sono abbastanza duttile, gioco senza problemi anche a sinistra e da prima punta. Mi piace svariare. Mi metto anche in porta, se il mister me lo chiede».



Quindi capitan Longo, autore della seconda doppietta di giornata. «Dedico questa doppietta al presidente. Ci tengo prima di ogni altra cosa. Sono contentissimo per questa vittoria, poi per i gol, che però vengono dopo. Quest’anno abbiamo un unico obiettivo, senza se e senza ma. Niente alibi, vogliamo raggiungere il nostro traguardo. E vogliamo tornare al Liguori».

