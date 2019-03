Sussulto Granata: Pomigliano condannato all'Eccellenza

di Raffaella Ascione

Un successo che vale solo a prolungare l’agonia per i granata di Maschio e che infligge il colpo di grazia al Pomigliano di Pipola. Al Vallefuoco finisce 3-1 per la compagine Granata, a segno con Gargiulo – per lui una doppietta – e Calemme. Per il Pomigliano il gol della bandiera è di Girardi, che allo scadere firma il 3-1 dagli undici metri.

Dopo la rete dell’ex Puteolana, padroni di casa nuovamente pericolosi lungo l’asse Castagna-Falivene, poi la reazione del Pomigliano, che si fa vivo con Romanazzo prima e Girardi poi: il primo murato dalla difesa, il secondo leggermente impreciso.

Nella ripresa, sugli sviluppi di un’azione fallita da Buonocore, velenosa ripartenza Granata con Gargiulo, che di precisione fa 2-0. Il tris al minuto 39 con Calemme, che mette in ghiaccio la gara. Quindi il 3-1 di Girardi dal dischetto.

Ormai irrimediabilmente segnato il destino delle due compagini, che attendono solo la matematica prima di salutare la serie D.

