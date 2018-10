Svolta nel caso Liguori: si va verso l'affido diretto alla Turris

di Raffaella Ascione

Avrebbe dovuto essere il Consiglio Comunale, questo pomeriggio, ad affrontare la questione Liguori, in virtù dell'interrogazione proposta dal consigliere Luigi Mele e della mozione a firma dei consiglieri Mario Buono, Valerio Ciavolino, Vincenzo Salerno e Santa Borriello. Ed invece l'argomento - spinoso - è stato affrontato in separata sede, fra il sindaco Giovanni Palomba ed una delegazione dei numerosi tifosi corallini accorsi a Palazzo Baronale.



Un incontro nel corso del quale il primo cittadino ha più volte ribadito la propria disponibilità e vicinanza nei confronti della Turris, esponendo al contempo le difficoltà - politiche e gestionali - sottese ad un eventuale accoglimento dell'istanza di affido diretto dell'impianto di viale Ungheria. Ne è scaturito un lungo confronto, rispetto a cui è stato poi decisivo l'intervento del dirigente Ernesto Merlino.



Ribadito che l'unico motivo ostativo ad un eventuale affido diretto del Liguori alla Turris sarebbe l'identità tra l'attuale società e quella di Giugliano, che ha un contenzioso in atto con il Comune, Merlino ha in sostanza confermato quanto già chiarito in Commissione Trasparenza: la strada dell'affido diretto è legittima e praticabile.



L'unico ostacolo indicato - l'identità fra l'attuale Asd e quella targata Giugliano - risulta in realtà superato dalla fusione, avvenuta questa estate, con una scuola calcio di San Giorgio a Cremano, con tanto di variazione del codice fiscale dell'associazione.



In conclusione, snodo cruciale della vicenda sarà il prossimo Consiglio comunale, in programma per martedì. In quella sede - stando alle indicazioni fornite ai numerosi tifosi accorsi - potrebbe intervenire una delibera - da approvarsi a maggioranza semplice - che sancirà la sospensione della gara per l'affido temporaneo del Liguori, nell'ottica della predisposizione di una bozza di convenzione avente ad oggetto l'affido diretto alla prima squadra cittadina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA