Svolta Pomigliano: fuori Ammaturo, Pipola torna e si riprende il club

di Raffaella Ascione

La notizia era nell’aria, rafforzata anche dai fitti contatti riavviati dall’amministrazione comunale, chiamata nuovamente a fare da tramite tra Pipola e Ammaturo.



Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuto l’incontro decisivo: Raffaele Pipola – dopo le dimissioni dello scorso mese di giugno e il parziale dietrofront in chiave iscrizione – torna a pieno regime alla guida del Pomigliano Calcio.



Un risultato cui si è giunti d’intesa con la stessa amministrazione comunale, «preso atto – si legge in un passaggio della nota diramata dal club – della mancanza di imprenditori in grado di garantire un futuro roseo alla squadra granata»: da qui, la scelta «di far rientrare nella gestione del titolo sportivo Pipola».



Esce dunque di scena il direttore generale Ammaturo. Il ruolo di Pipola non avrà dunque carattere marginale (in virtù dell'accordo con l'ex diggì avrebbe coperto i costi di iscrizione, fornito la struttura per gli allenamenti e finanziato le trasferte), comprendendo piuttosto pieni poteri gestionali.

