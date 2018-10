Il Savoia cade al Giraud: al Taranto tre punti e primato

di Raffaella Ascione

A Torre Annunziata passa il Taranto. Nel segno di Salatino. Gara a doppio volto quella del Giraud: sostanziale il predominio ionico nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa è il Savoia a dettare i ritmi di gioco, pur faticando a mantenersi lucido in fase di finalizzazione.



Corre il 27', quando i rossoblù trovano il gol vittoria. Savini smanaccia sul cross dalla sinistra di Carullo, la sfera finisce a Salatino che - complice forse un braccio galeotto - spedisce in rete. Veementi ma inutili le proteste degli oplontini: tutto regolare per il direttore di gara. Alla mezz'ora Tedesco innesca Felici, che in area calcia però debolmente. Taranto vicino al raddoppio al 39': fFavetta si libera in area e va al tiro, calciando sopra la traversa.



Nella ripresa, mister Squillante prova ad imprimere nuova verve alla manovra dei suoi con gli innesti di Pisani e Rekik, a rilevare Felici e Moretta. Savoia vicino al pari al 13': Pellegrino allontana sulla conclusione di Tedesco, Pisani raccoglie e rimette in mezzo per la testa di Del Sorbo, trovando la decisiva deviazione di un difensore proprio sulla linea di porta. Al 33' va Rekik in controbalzo: provvidenziale la risposta in corner di Pellegrino. Da ultimo, il tentativo di Alvino direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo: risponde ancora presente Pellegrino, che mette in cassaforte i tre punti.



Un successo che vale il primato per l'undici di Panarelli. Taranto solo al comando del girone H con 14 punti, tallonato dall'Altamura, ad una lunghezza. Savoia fermo a quota 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA