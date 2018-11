Terzo risultato utile consecutivo: pari per la Sarnese a Francavilla

di Giuliano Pisciotta

Pari in bianco, terzo risultato utile consecutivo e terza partita di fila senza subire gol. La Sarnese esce indenne dal "Fittipaldi" di Francavilla in Sinni, galleggiando ancora ai margini della zona play-out. Punteggio finale di 0-0, al termine di un match dai ritmi non molto elevati.



I padroni di casa si fanno vivi in un paio di circostanze nei primissimi minuti, poi la Sarnese recrimina intorno alla mezz'ora per un gol annullato a Maione, pizzicato in posizione irregolare sul tentativo di Cassata, ex di turno. Lo stesso Maione conclude sull'esterno della rete.



Nella ripresa è il Francavilla a giungere più spesso dalle parti del portiere avversario, ma senza creare grossi pericoli a Mennella, bravo a farsi trovare pronto anche in un paio di uscite sugli avanti lucani. Sellitti e Cacciottolo ci provano nella parte finale, prima che ancora Mennella blindi il risultato, rispondendo a una punizione di Facundo.



Il pari accorcia la classifica, stante anche il duplice successo di Sorrento e Savoia. Proprio gli oplontini saranno ospiti dei granata di Sarno nel turno infrasettimanale di mercoledì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA