Nocerina, Giorgio piega l'Agropoli nel test del San Francesco

di Giuliano Pisciotta

Una rete di Giorgio al 20’ della seconda mini frazione di gioco ha deciso il test amichevole sostenuto questa mattina dalla Nocerina con l’Agropoli di mister Esposito. Dinanzi a circa 200 tifosi presenti sulle gradinate del settore Tribuna del San Francesco, il tecnico molosso Viscido ha sondato tutti gli affettivi a disposizione ad una settimana dall’esordio in campionato contro il Locri.



Il test è stato articolato in tre tempi, uno da 45 minuti e due da 30: a riposo i molossi Pecora, Scolavino e Montuori. Assente per motivi familiari Silano, cui il club ha rivolto il proprio messaggio di cordoglio per la perdita del nonno.



Finisce sul parziale di 0-0 la prima frazione di gioco – mister Viscido propone e conferma poi uno schieramento col 3-5-2 -, contrassegnata da un sostanziale predominio molosso. Unico brivido per i padroni di casa allo scadere di tempo, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nel secondo tempo, dopo un pimpante avvio de delfini, la rete che decide il match, con Giorgio abile a profittare di un errato disimpegno ed a depositare in rete. Sostanzialmente avaro di emozioni il terzo tempo.



La preparazione dei molossi riprenderà martedì in vista della prima di campionato.

