Ercolano, vittoria di misura sulla Sarnese nel test del Solaro

di Raffaella Ascione

Amichevole nel segno del granata, questo pomeriggio, al Solaro di Ercolano. I padroni di casa di mister Maschio – eliminati nel turno preliminare di Coppa Italia dal Sorrento – hanno affrontato la Sarnese di Cusano (fuori dalla competizione tricolore per mano del Portici): 2-1 il finale. Le reti tutte nel corso della prima frazione di gioco: Granata sul doppio vantaggio nel segno di Arciello ed Esposito; per i sarrastri accorcia le distanze – dagli undici metri – Cacciottolo. In buona evidenza tra i padroni di casa il centrocampista Marco Tufano e l’attaccante Simone Figliolia.



Nella giornata di ieri, la società Granata ha ufficializzato un ulteriore innesto nel parco under: si tratta del centrocampista classe 1999 Francesco Ferrieri, la scorsa stagione prima alla Frattese e poi alla Turris (poco spazio per lui alla corte di mister Carannante).

© RIPRODUZIONE RISERVATA