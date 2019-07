Torna a Baronissi l'Equipe Campania: a lavoro i calciatori senza contratto

di Giuliano Pisciotta

Si rinnova l'appuntamento con il ritiro estivo per i calciatori svincolati. Torna da domani allo stadio Figliolia di Baronissi l'Aic Equipe Campania, progetto nato 9 anni fa da un'idea di Antonio Trovato, referente per l'Italia meridionale dell'Associazione Italiana Calciatori.



Appuntamento fissato per domani pomeriggio alle 16.30, agli ordini di un nutrito staff tecnico coordinato da Michele Carrella, che nella prossima stagione sarà vice di Massimo Agovino alla guida del Giugliano, neopromosso in Serie D. Tre gli allenatori: Giovanni Langella, fidato “secondo” di Giancarlo Favarin, che nella prossima stagione sarà alla guida della Fidelis Andria; Michele Califano, ex tecnico dell'Isernia e della Flegrea, con un'importante esperienza da vice di Massimiliano Favo sulla panchina del Taranto; Christian Ferrara, giovanissimo tecnico del settore giovanile della Salernitana.



A occuparsi della preparazione atletica dei calciatori sarà Antonio Bartiromo, “prof” che nonostante la giovane età vanta già importanti esperienze con le giovanili della Salernitana, la Cavese, la Nocerina e la Palmese. I portieri saranno affidati alle sapienti cure di Vincenzo Barbato, fresco di tesseramento alla Battipagliese per la prossima stagione. E come per le passate stagioni, a disposizione dei calciatori ci sarà anche l'esperienza del mental coach Paolo Totaro, che vanta già numerose collaborazioni con varie società sportive.

