Torre del Greco sostiene la Turris: sui palazzi la spinta degli ultrà

di Raffaella Ascione

Si preannuncia un Liguori caldo come non mai in questa stagione. Attesa e tensione lievitano significativamente di ora in ora a Torre del Greco in vista della sfida play-out contro l’Aversa Normanna. In ballo c’è la permanenza in categoria, ma non solo. C’è la possibilità di dar seguito all’ambizioso progetto di rilancio targato Colantonio. Una possibilità che la città del corallo non vuole perdere.



E mentre prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti – da questo pomeriggio (dalle 17 alle 19) aperti anche i botteghini del comunale – è il tifo organizzato a fare da traino ad un’intera città. Facendo leva sul senso di appartenenza e lanciando un messaggio ben preciso a tifosi, sportivi e squadra.



«Noi saremo sempre qua»: questo il messaggio affidato ad uno striscione (del gruppo di riferimento Aggregazione Ultras) affisso in zona stadio, a ridosso di viale Ungheria.



«Siate orgogliosi della vostra identità… date un senso di appartenenza alla nostra città», recita invece lo striscione (del gruppo Cattive Compagnie) esposto in piazza Luigi Palomba, a due passi da un club Turris.

