Tragedia Genova: anche la Turris ai funerali dei quattro giovani torresi

di Raffaella Ascione

Ci sarà anche una rappresentanza della Turris, domani pomeriggio, ai funerali dei quattro giovani torresi morti nel crollo del ponte Morandi, a Genova. «Ci saremo perché lo sentiamo – spiega il tecnico corallino Teore Grimaldi - ne abbiamo parlato anche nello spogliatoio. È stato un evento terribile, che ha terribilmente colpito l’intera città». Per avere la possibilità di raggiungere la Basilica di Santa Croce, i corallini anticiperanno alle 15 la seduta di allenamento in programma per domani pomeriggio.



E' ripresa intanto quest'oggi la preparazione della Turris, che domenica esordirà al Liguori nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Pomigliano.



Sarà regolarmente della gara l’attaccante Fabio Longo, ristabilitosi dopo il pestone alla caviglia rimediato in occasione dell’amichevole di Cassino. A disposizione del tecnico Teore Grimaldi anche il centrocampista Raffaele Vacca. Unico fermo ai box, il giovane Pizza, che ne avrà per un paio di settimane per un fastidio muscolare.



Domenica – fischio d’inizio alle ore 17 – primo impegno ufficiale dopo i test amichevoli contro Vis Artena, Colleferro e Cassino.



L’obiettivo è quello di tradurre in una prestazione convincente l’intenso lavoro svolto nel corso del precampionato. «Una partita di calcio non si snobba mai. Vogliamo prenderci in gara – commenta il tecnico corallino – quello che seminiamo in settimana. Fiuggi ed il lavoro di preparazione ormai sono alle spalle, adesso siamo passati allo step successivo. Vogliamo far bene, tanto più che esordiremo dinanzi al nostro pubblico. Ci sono le premesse per fare una buona gara, poi è chiaro che in partita tutto può accadere. Il nostro obiettivo? Convincere sul piano della prestazione».



