Turris, 3 punti all'esordio per Fabiano: Celiento stende il Rotonda

di Raffaella Ascione

La Turris interrompe il digiuno e - dopo due sconfitte consecutive fra campionato e Coppa - torna a vincere al Liguori. Una prodezza di Celiento alla mezz'ora della seconda frazione di gioco spezza la resistenza di un Rotonda spigoloso ma di fatto mai realmente pericoloso. Praticamente inoperoso il portiere corallino Casolare (D'Inverno in panchina a causa di una contrattura).



Buona la prima, dunque, per mister Fabiano, beccato dal pubblico dei distinti per le dichiarazioni d'affetto rivolte nella passata stagione al Savoia, dopo la vittoria nel campionato di Eccellenza coi bianchi.



Nel 4-3-3 corallino, Varchetta torna a comporre la coppia centrale di difesa con Di Nunzio; mediana tutta esperienza con Aliperta, Vacca e Franco; in avanti Celiento e Messina a far reparto con Longo.



È dei corallini il primo tentativo: il portiere lucano Oliva fa buona guardia - corre il 6' - sul tiro-cross di Aliperta. Quattro minuti più tardi, invece, è efficace la chiusura di Di Nunzio su Flores, incuneatosi in area con la complicità di un rimpallo favorevole. Alla mezz'ora assist d'oro di Messina dalla sinistra per Celiento, che calcia di prima intenzione dal limite: ci arriva e sventa Oliva. Al 38' apertura di Franco per Auriemma, che controlla ed innesca Longo con un preciso traversone: stacca il capitano, che di testa spedisce sul fondo. Occasionissima Turris proprio all'ultimo secondo della prima frazione di gioco: velenoso tiro a giro dal limite di Celiento, su cui arriva con la punta delle dita l'estremo difensore lucano, deviando in corner.



Nella ripresa, un minuto e Trecrichi tenta l'affondo con un'azione insistita, trovando Casolare in uscita a sbarrargli la strada. Al 19' Fabiano tenta la carta Guarracino a rilevare Vacca e sistema i suoi col 4-2-3-1. Al 25' frutta un corner la soluzione dalla distanza di Messina. Al 31' il gol partita di Celiento, che elude due avversari in area e di destro disegna una parabola velenosa su cui - stavolta - nulla può Oliva. Il raddoppio pare cosa fatta al 38', ma Guarracino, lanciato in profondità da Aliperta, subisce il recupero in area di Karamoko. Ultimo spunto al minuto 43: dopo uno scambio con Guarracino, capitan Longo conclude di un nulla sul fondo.



A fine gara è il presidente Antonio Colantonio il solo a commentare il successo dei suoi, persistendo ancora il silenzio stampa indetto nel post San Cataldo. «La miglior medicina, in questo momento, è fatta di gol e vittorie. Oggi non siamo stati praticamente mai impensieriti, ma non era semplice far gol ad una squadra ch si è presentata con una difesa a cinque. Poi è arrivata quell'invenzione di Celiento, che ci ha consentito di prenderci questi tre preziosissimi punti. Fabiano? Mi prendo tutte le responsabilità di questa scelta. Serviva un allenatore capace di lavorare anzitutto sul cervello dei nostri ragazzi, e lui ha competenze e carattere per trovare le chiavi giuste».

Quindi il messaggio di cordoglio della Turris per la morte del giovane Perinelli. «Quando si spezza la vita di un giovane è sempre un dramma infinito. Non ci sono parole per commentare eventi del genere. Siamo vicini alla sua famiglia con sincera partecipazione».

