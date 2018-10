Tre sfide-salvezza per la Sarnese: sarrastri per sfatare il tabù Squitieri

di Giuliano Pisciotta

Terminato il ciclo terribile, la Sarnese è ora chiamata a dare una sterzata alla prima parte della stagione. I sarrastri sono venuti fuori con un bottino di cinque punti dopo sei giornate. Uno score tutto sommato positivo, tenendo conto che sulla strada dei granata sono passate Gravina, Taranto, Nardò, Bitonto, Gelbison e Cerignola.



Meglio in trasferta i ragazzini di Pompilio Cusano, che hanno battuto la Gelbison e pareggiato a Nardò, con lo 0-0 interno contro il Bitonto a completare le gare in cui si è mossa la classifica. C'è un tabù Squitieri, visto il magro bottino di un solo punto nei turni interni. Ma considerando il valore tecnico delle avversarie fin qui affrontate, c'è probabilmente poco da preoccuparsi.



Nelle prossime tre partite la Sarnese deve dare una scossa al suo cammino. Ci sono tre scontri diretti nella zona bassa di classifica, due in trasferta e una sul terreno amico. Si inizia domenica, rendendo visita a un'Ercolanese che ha finora collezionato solo 3 punti, battendo il Nola alla seconda giornata. Poi cinque sconfitte che hanno zavorrato i vesuviani sul fondo della graduatoria.



Ultima posizione di classifica condivisa con il Gragnano, che renderà visita alla Sarnese il 4 novembre. E contro i pastai ci sarà la prima occasione per cancellare lo zero alla voce vittorie casalinghe. Da considerare scontro diretto anche quello successivo, contro il Francavilla di Ranko Lazic: è squadra in serie positiva quella di patron Cupparo, abbonata ai pareggi, ma a due sole lunghezze di vantaggio sui granata.



