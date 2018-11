Tris corallino e Colantonio compra: «Questa è la vittoria del gruppo»

di Raffaella Ascione

«Primo tempo equilibrato, ma nella ripresa non c'è stata storia. Del resto la Turris è stata costruita per centrare risultati importanti e se non fosse venuta fuori in questo modo, non sarebbe stata la squadra che ho pensato e voluto». Esordisce così il presidente della Turris Antonio Colantonio a margine della gara vinta al Liguori contro i calabresi. «Longo? È uno di quelli che entra e ti cambia la partita. Un calciatore capace di fare la differenza. È come un bimbo, ha una tale fame di calcio che in panchina non sa stare. Sarebbe però un errore parlare solo del singolo. Questi risultati sono merito di tutta la squadra. Credo sul serio in questo gruppo e non faccio retorica quando dico che la nostra forza è nel collettivo».



Quindi un passaggio sul pubblico. «I nostri tifosi sono eccezionali. La loro spinta per noi è indispensabile. Io però mi aspetto sempre di più. Ho sempre nella mente il Liguori contro l'Aversa Normanna e mi piacerebbe rivederlo così. Ce la sto mettendo tutta per portare in alto la Turris ed il ruggito del Liguori può fare la differenza».



Continua dunque la caparbia rimonta in classifica dei corallini. «Per adesso - continua Colantonio - dobbiamo solo pensare a continuare su questa strada. Poi, a dicembre, faremo tutte le valutazioni del caso. Vedremo la classifica e trarremo le dovute considerazioni. Se ci sarà da far qualcosa, sempre in più e mai in meno, provvederemo».



Nel frattempo, però, un altro tassello si è aggiunto all'organico a disposizione del tecnico Franco Fabiano. Si tratta dell'attaccante Simone Addessi, classe 1995, nelle ultime due stagioni in Serie C al Fondi.

