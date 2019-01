Troppo Taranto per la Sarnese: sarrastri ko per 2-0 allo Jacovone

di Giuliano Pisciotta

Pronostico chiuso alla vigilia e rispettato in campo. Troppo forti le motivazioni del Taranto al cospetto di una Sarnese che poco può allo Jacovone, vista l'enorme differenza di mezzi tecnici e budget rispetto ai rossoblu dei due mari.



Termina 2-0 in favore di un Taranto che ha grandissima classe dalla cintola in su e la dimostra tutta fin dalle prime battute, chiudendo i conti in poco più di mezz'ora. Al 14' il vantaggio è realizzato da D'Agostino, capocannoniere del girone, con pacco regalo confezionato e infiocchettato da una bella azione personale dell'ex di turno Favetta.



Al 35' il raddoppio firmato da Esposito, che con una finta elude il controllo di due avversari e di sinistro fulmina Mennella per il gol del definitivo 2-0. La Sarnese può poco. Ci prova in un paio di circostanze il solito Maione, ma per l'estremo di casa c'è poco lavoro da fare.



Cambia poco la classifica nella zona bassa. Fanno punti Gravina e soprattutto il Gragnano, bravo a fermare sul pari la capolista Picerno; a secco le altre dirette concorrenti, a partire da Granata e Pomigliano, al momento sistemate in zona retrocessione diretta. Il pericolo più vicino è proprio il Pomigliano, staccato di 4 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA