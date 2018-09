Troppo Taranto, Sarnese ko allo Squitieri: blitz con lo zampino dell'ex Favetta

di Giuliano Pisciotta

Seconda sconfitta consecutiva per la Sarnese, che allo Squitieri cade sotto i colpi del Taranto. Ai sarrastri non basta il sigillo di Langella, che nella ripresa consente all'undici di Cusano di pareggiare i conti dopo il vantaggio ionico siglato da Lanzolla. I rossoblù si riportano in avanti con l'ex di turno Favetta e mettono poi la gara in ghiaccio con il fantasista D’Agostino.



Deciso l'avvio di gara da parte dei pugliesi, che all'11' sfiorano il vantaggio su spunto dell'ex di turno Favetta, che serve centralmente Squerzanti, efficacemente ostacolato da un difensore granata proprio al momento dell'impatto con la sfera. Ospiti di nuovo pericolosi al 22’ con Ciro Favetta: si spegne sul fondo il suo colpo di testa su cross di Oggiano. Al 26’ il vantaggio del Taranto: su punizione di Oggiano, Lanzolla ruba il tempo a tutti e di testa insacca alle spalle di Mennella. Sette minuti più tardi è efficace la risposta del portiere granata al calcio piazzato dell'esperto



D'Agostino.Nella ripresa, quattro minuti ed i sarrastri riagguantano il pari. Sugli sviluppi di un corner, Carullo mette giù in area Sorriso: nessun dubbio per il direttore di gara, che sanziona il fallo con il penalty. Dagli undici metri Langella fa 1-1. All'11' Sarnese costretta all'inferiorità numerica per il rosso rimediato proprio da Langella, che prima mette giù Infusino e poi protesta animatamente con l'arbitro. Il Taranto spreca grossolanamente al 16', quando D'Agostino - su torre di Favetta - impatta male da poszione favorevole. Il nuovo vantaggio ionico al 28': Di Senso serve centralmente all'indirizzo di Faavetta, che scarica alle spalle di Mennella. Il tris è servito un minuto più tardi: Di Senso viene atterrato in area, rimediando il penalty poi realizzato da D'Agostino.

Al 38' ristabilita la parità numerica tra gli uomini in campo: Favetta, sostituito da Diakitè, comincia a battibeccare col pubblico prima di abbandonare il terreno di gioco e rimedia il rosso.

i sarrastri, inchiodati al fondo della classifica con zero punti, domenica saranno di scena a Nardò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA