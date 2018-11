Turris-Acireale partita a rischio: verso il divieto di trasferta

di Raffaella Ascione

Anche Turris-Acireale sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Una segnalazione ampiamente preventivata, tenuto conto dei precedenti tra le due tifoserie e del gemellaggio fra gli acesi ed i tifosi del Savoia. La gara - con la determinazione n. 41, adottata nella seduta del 7 novembre - è stata infatti inserita nel novero di quelle connotate «da alti profili di rischio».



L'Osservatorio, come da prassi, ha rinviato «alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore», incaricando nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti di dare comunicazione - tra le altre - alla società corallina «di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nelle Regioni/Province di provenienza della società ospitata». Si va dunque verso la chiusura del settore ospiti.

