Turris: ad Angri contro l'Anagni, ma si avvicina il ritorno al Liguori

di Raffaella Ascione

Contro l’Anagni si giocherà ancora lontano da Torre del Greco. La sede prescelta è lo stadio Novi di Angri: manca ancora l’ufficialità, ma a meno di clamorosi cambiamenti dell’ultima ora, sarà proprio il rinnovato impianto della cittadina doriana ad ospitare il prossimo match di campionato dei corallini. Nel frattempo, il conto alla rovescia per il ritorno al Liguori anche per le gare ufficiali sembrerebbe ormai scattato.

In mattinata è stato infatti materialmente acquisito il parere favorevole del Genio Civile relativo ai calcoli per l’installazione del nuovo cancello d’ingresso del settore Distinti. Tecnici già a lavoro, allo stadio, per effettuare i rilievi necessari, funzionali alla realizzazione del nuovo cancello, per cui occorreranno una decina di giorni lavorativi.



Sviluppi significativi anche in chiave Tribuna. Al termine dei quindici giorni, accordati dal Tribunale di Torre Annunziata per la realizzazione degli interventi «di cui all’autorizzazione sismica in sanatoria», sono – come da procedura – scattati nuovamente i sigilli alla struttura in cemento. Il Comune – conformemente al parere emesso dal Genio Civile – ha provveduto a sbullonare il ballatoio «abusivo» ed a renderlo corpo a sé; contestualmente sono stati depositati presso lo stesso Genio Civile i nuovi calcoli, sia della tribuna che della pedana, con relativo collaudo di quest’ultima. Potrebbe, in ottica dissequestro definitivo, bastare anche il semplice deposito di tali documenti protocollati: occorrerà in ogni caso una nuova istanza – attesa a stretto giro – da depositare in Tribunale.



I tempi di lavorazione del nuovo cancello Distinti e l’iter che resta da espletare per riottenere la disponibilità della Tribuna sembrerebbero a questo punto compatibili con un eventuale ritorno al Liguori – a capienza non necessariamente ridotta – in occasione del derby contro il Portici. A questo si lavorerà nel corso delle prossime due settimane.

Tra l’Anagni ed il Portici c’è il Sorrento, avversario di Coppa nei 32esimi di finale, in programma mercoledì 25 settembre: anche contro i costieri si giocherà al Novi di Angri. Sfumata la possibilità – inizialmente prospettata – di giocare in notturna contro i costieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA