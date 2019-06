Turris, adesso l’obiettivo è il dissequestro della tribuna

di Raffaella Ascione

Definita la gara per il sintetico e in attesa di aggiudicare quella relativa all’impianto di illuminazione (la prossima settimana è quella calda), l’attenzione in chiave Liguori si concentra adesso inevitabilmente sulla tribuna Strino, ancora sotto sequestro. Sarà fondamentale in chiave ripescaggio ottenerne nuovamente – in tempi contenuti – la disponibilità materiale e giuridica. La strada individuata e perseguita dal Comune resta quella (già indicata qualche settimana fa) dell’istanza di dissequestro finalizzata alla sanatoria delle opere abusive. La procedura sta dunque seguendo il suo corso. La speranza della Turris è che si ottenga a breve il provvedimento di dissequestro in modo che il Comune possa procedere al deposito della necessaria documentazione al Genio Civile per regolarizzare l’intera struttura ed ottenerne nuovamente la piena agibilità.



Nel frattempo, parzialmente spiegato il “mistero” della sparizione del Liguori dall’elenco degli impianti delle prossime Universiadi. Il Comunale figurava infatti nella sezione rugby quale campo di allenamento, mentre ad oggi in quella stessa sezione risultano indicati solo gli impianti di Napoli, Afragola, Boscotrecase e Benevento. Il motivo sarebbe da ricondurre alla questione sintetico, che un mese fa sembrava potesse realizzarsi proprio con i fondi regionali: in quel caso, però, si sarebbe installato un manto di gioco funzionale (appunto) al rugby, piuttosto che al calcio. La scelta del Comune di rinunciare allo stanziamento regionale e di realizzare con fondi propri il nuovo sintetico (nel rispetto dei parametri della Lega Pro) avrebbe dunque comportato un congelamento del Liguori in chiave rugby, restando in ogni caso il comunale a disposizione delle Universiadi. Nessuna esclusione, dunque, per l’impianto di viale Ungheria, che rientra ancora a tutti gli effetti nel circuito delle prossime Olimpiadi Universitarie (tant’è che non è stata indirizzata al Comune alcuna comunicazione contraria), con la possibilità - a questo punto - di essere destinato a campo di allenamento per il calcio.

