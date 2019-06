Turris, Aliperta raddoppia: «Qui sono a casa»

di Raffaella Ascione

C’era la Casertana sulle sue tracce, ma alla fine Domenico Aliperta ha scelto la Turris. Ufficiale l’accordo con il centrocampista, fermamente intenzionato a proseguire la sua esperienza in casacca corallina. «La Turris è casa mia. A Torre del Greco mi sono trovato benissimo». Merito, anzitutto, di «una società fiore all’occhiello» del panorama calcistico, non solo campano. «Sono molto contento di restare – prosegue il centrocampista – indipendentemente dalla serie che disputeremo. Anche perché la ferma volontà del presidente e dei dirigenti di confermare tanti elementi della passata stagione è la prova che dobbiamo continuare il lavoro dello scorso anno, facendo anche meglio. Non ho avuto nessun dubbio a restare con questa gloriosa maglia».

Insieme ad Aliperta, confermato anche il centrocampista classe 2001 Maicol Fibiano. Giunto a Torre del Greco a stagione inoltrata, nello scorso campionato Fibiano si è rivelato pedina preziosa per mister Fabiano.

Bisognerà invece attendere la giornata di mercoledì per la definizione della trattativa con Longo, nel frattempo cercato con forte insistenza da numerosi club, sia di serie D che di categoria superiore. L’accordo con il presidente Colantonio pare ormai acquisito, ma solo nella giornata di mercoledì – quando la società incontrerà nuovamente il bomber – sarà ufficialmente sciolta ogni riserva.

Sempre per il pacchetto avanzato, intesa solo da formalizzare con Marzio Celiento; possibile la permanenza in rosso corallo dell'altro esterno, Simone Addessi: trattativa in corso.

