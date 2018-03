Turris in amichevole con la Gelbison: con il Pomigliano «giornata corallina»

di Raffaella Ascione

Un’amichevole con la Gelbison nella settimana in cui il campionato di serie D si ferma per gli impegni della Rappresentativa alla Viareggio Cup. Il test – che consentirà ai ragazzi di Carannante di mantenere il ritmo partita in vista del delicato derby interno contro il Pomigliano – è in programma per domani mattina al Liguori. Fischio d’inizio alle ore 12.



Reduce dal pesante exploit di San Severo, la Turris sarà dunque impegnata domenica prossima in un altro, cruciale spareggio salvezza. In occasione del derby contro i granata di Nappi – che nell’ultimo turno, al suo ritorno in panca, ha rimediato una bruciante sconfitta per mano del Potenza – il club del presidente Colantonio ha indetto la «giornata corallina». Sospesi dunque abbonamenti, tessere ed entrate di favore: tutti dovranno passare per i botteghini dell’impianto di viale Ungheria. Inalterati i prezzi dei tagliandi d’ingresso: 8 euro per la Tribuna Strino, 5 euro per il settore Distini.





