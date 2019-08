Turris ancora attiva sul mercato: firma un portiere scuola Bari

di Raffaella Ascione

Non solo Simonetti. In attesa dell’ufficializzazione del tesseramento dell’attaccante ex Nocerina, la Turris annuncia un altro innesto. Si tratta del portiere classe 2000 Flavio Lonoce. «Ennesima dimostrazione – spiega il club con una nota ufficiale – che il presidente corallino Antonio Colantonio, insieme al suo direttore generale Rosario Primicile, non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa alla vittoria del campionato e che, nonostante le tantissime difficoltà di questo avvio di stagione, non ha perduto la voglia di combattere e lottare per il massimo degli obiettivi».



La conferma arriva anche dal baby portiere scuola Bari. «Dopo un'estate difficile – commenta Lonoce – sono stato fortunato ad approdare in una società così importante e così ambiziosa. Devo ringraziare il presidente, tutti i componenti dello staff e i compagni, che mi hanno fatto sentire subito a casa. Una vera e propria famiglia. Sono cresciuto nel Bari, dove ho fatto tutta la trafila delle giovanili, poi quattro anni alla Juventus, l'anno scorso invece a Pordenone. Una bella esperienza, in cui ho fatto da secondo ad un portiere esperto e ho comunque acquisito a mia volta una certa esperienza, che potrà tornarmi utile quest’anno. Ora sono alla Turris per dare il mio contributo e aiutare i compagni a realizzare il sogno di tutti».

