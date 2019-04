Turris, approvato il progetto preliminare per il sintetico del Liguori

di Raffaella Ascione

È stato approvato questo pomeriggio, con delibera di Giunta, il progetto preliminare per la riqualificazione del manto in sintetico dello stadio Liguori. Un atteso, concreto e significativo step che segue – in perfetta linea con i tempi prospettati – il sopralluogo condotto la scorsa settimana da un tecnico della Lega Pro (presenti anche i consiglieri Frulio e Langella, l’architetto D’Angelo e due referenti dell’Ufficio tecnico comunale).

Il progetto preliminare, che prevede una spesa di 470mila euro, sarà adesso inoltrato al competente ufficio della Lega Pro che provvederà poi a ritrasmetterlo al Comune con possibili varianti. A quel punto si procederà con il bando di gara e, successivamente, all’avvio dei lavori. Sempre che l’Ente, in attesa del vaglio della Lega, non intenda mettere a gara proprio il progetto preliminare appena approvato: una scelta che consentirebbe di guadagnare tempo prezioso rispetto all’esecuzione dei lavori e che potrebbe riflettersi positivamente sulle chance di ripescaggio della Turris, ma che esporrebbe il Comune ad una penale (di consistenza comunque piuttosto ridotta). Ad ogni modo, rientrando Torre del Greco ed il Liguori nel circuito Universiadi, questo passaggio con la Lega – come garantito proprio nel corso del sopralluogo di martedì scorso – subirà una significativa accelerata, in modo da garantire che l’esecuzione degli interventi avvenga in tempi compatibili con lo svolgimento delle Olimpiadi Universitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA