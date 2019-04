Turris, Assocoral omaggia Colantonio: «Verso traguardi ambiziosi»

di Raffaella Ascione

Una targa con il logo storico della Turris realizzato in corallo rosso del Mediterraneo dagli artigiani torresi. Questo il dono con cui domenica, nel pre-partita di Turris-Nocerina, Assocoral omaggerà il presidente corallino Antonio Colantonio, in segno di «ringraziamento per l’impegno profuso nella crescita sportiva del team».



L’Associazione, presieduta da Vincenzo Aucella, già nelle domeniche precedenti era scesa in campo al Liguori «per regalare una conchiglia incisa alle squadre ospitate».

Dura ormai da quattro anni la sinergia fra Turris ed Assocoral, il cui logo figura sulle maglie da gioco ufficiali di Longo e compagni. A testimonianza, spiega il presidente Aucella, di «un legame con i valori dello sport» e del «senso di appartenenza a un territorio e una comunità», senza contare poi quella «funzione apotropaica, come il cornetto di corallo, porta fortuna».



«Il nostro – continua Aucella – vuole essere un omaggio per testimoniare l'adesione ai valori dello sport e del lavoro di squadra. Il campionato più bello da disputare è quello che si gioca tutti insieme. Siamo felici dei risultati sportivi così come di quelli che si costruiscono attraverso le attività e i progetti condivisi».

Un legame, quello fra Turris ed Associazione, che dunque si rilancia «perché l’energia del corallo, la forza dello sport e lo spirito di squadra possano camminare insieme verso ambiziosi traguardi».

