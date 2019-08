Turris bella di notte, ma in Tim Cup passa l'Arezzo

di Raffaella Ascione

Alla Turris non basta una prestazione di spessore al Città di Arezzo. All’esito di novanta minuti decisamente gradevoli sul piano del gioco, Belloni condanna i corallini all’eliminazione al primo turno di Tim Cup: a fine gara piovono comunque dal settore ospiti convinti applausi per Longo e compagni. Turris protagonista di una prestazione sopra le righe, al netto del calo fisico registrato ad inizio ripresa, che ha di fatto propiziato il gol partita degli aretini. Avvolgente la manovra corallina, che nella prima frazione di gioco ha messo in seria difficoltà – in più di un’occasione – i padroni di casa, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C; poi quel calo che ha spaccato la gara, quindi la verve che ha riacceso il match negli ultimi venti minuti, complice l’inferiorità numerica dei padroni di casa.



Contro l’Arezzo, mister Fabiano deve rinunciare agli acciaccati Celiento e Da Dalt, alle prese con fastidi muscolari. Nel 4-3-3 corallino, soli due elementi under: il portiere Cefariello e l’esterno di difesa Esempio. Linea difensiva composta dai centrali Varchetta e Di Nunzio, con Riccio che va a sistemarsi sulla corsia di sinistra. Mediana d’esperienza con Aliperta, Forte e Franco. In avanti, Alma e Sowe a supporto di Longo.



Deciso l’avvio di gara della Turris, che si approccia al match con grande personalità. Ed è proprio di marca corallina la prima ghiotta occasione da gol: due minuti e Forte lancia Longo, che scatta sul filo del fuorigioco e da posizione favorevole conclude sopra il montante. Altra occasionissima Turris al 10’ con Alma, che – imbeccato da Sowe – ci prova con un pregevole tocco morbido che si spegne di un nulla sopra la traversa. I corallini ci provano con insistenza ed al minuto 13 vanno di nuovo vicini al vantaggio con un’azione insistita nell’area amaranto: serie di batti e ribatti, con Longo che alla fine Longo perde l’attimo giusto per la conclusione a rete. Squillo dell’Arezzo al minuto 18: Foglia raccoglie al limite dell’area e calcia di potenza, senza però inquadrare lo specchio della porta. Velleitario – al 21’ – il tentativo di Cutolo: blocca agevolmente Cefariello. Ancora Cutolo al 23’, dopo un ottimo recupero di Varchetta: conclusione insidiosa, deviata in corner dalla difesa corallina.



Nella ripresa, subito bruciante ripartenza corallina: prova a finalizzare Alma da fuori area, con Longo che si fionda sulla respinta di Pissardo, pescato però in off-side. Su ribaltamento di fronte, un intervento di Varchetta propizia un insidioso calcio piazzato dal limite: va alla battuta l’esperto Cutolo, che calcia però sul fondo. Dopo un primo tempo di netta predominanza corallina, cresce adesso d’intensità l’Arezzo, che guadagna metri ed all’11’, alla prima vera incursione, trova ilo gol con Belloni, che insacca con un tocco sotto misura sfruttando un lancio dalla sinistra. Al quarto d’ora, buona manovra corallina, che porta Franco a pennellare per la testa di Alma: conclusone alta sul montante. Al 18’, con l’innesto di Fabiano a rilevare Riccio, Esempio si sistema sulla corsia di sinistra ed il neo entrato classe ’00 su quella di destra. Arezzo costretto all’inferiorità numerica dalla mezz’ora per il secondo giallo (fallo di mano) rimediato da Sereni. La gara si riaccende e la Turris prova va profittare degli spazi a disposizione, ma senza esito. Finisce con l'Arezzo che stacca il pass per Crotone. Alla Turris gli applausi dei propri sostenitori.

