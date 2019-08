Turris, biglietti a ruba in prevendita: Simonetti e Lonoce tra i convocati

di Raffaella Ascione

Letteralmente polverizzati – nel corso della prevendita – i trecento biglietti a disposizione dei tifosi corallini in vista dell’esordio in campionato contro la Vis Artena. Allo stadio Caslini di Colleferro si preannuncia un seguito nutrito e caloroso, quindi, al seguito della Turris di mister Fabiano: dopo le vicende che hanno scandito la rovente estate corallina, è dunque finalmente tempo di calcio giocato e di ambizioni che tornano ad accendersi.



Ed in vista della Vist Artena – fischio d’inizio alle ore 16 – sono ventidue i calciatori convocati da mister Fabiano. Tra loro, anche i due nuovi arrivati, il portiere Flavio Lonoce e l’attaccante Felice Simonetti.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Siani, Cefariello, Lonoce;

Difensori: Riccio, Di Nunzio, Varchetta, Prevete, Esempio, Giofré, Liguoro;

Centrocampisti: Esposito, Aliperta, Franco, Fabiano, Del Prete, Forte;

Attaccanti: Alma, Longo, Da Dalt, Celiento, Sowe, Simonetti.

