Turris, blitz dei tifosi in Comune: da settembre allenamenti al Liguori

di Raffaella Ascione

Stavolta sono stati i tifosi della Turris a chiedere un confronto con le Istituzioni per avere risposte e chiarimenti sulla questione Liguori. Una delegazione di sostenitori corallini – l’iniziativa non è stata promossa dal tifo organizzato – è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Baronale dal Capo di Gabinetto del sindaco, Alfonso Ascione, dal vicesindaco Michele Borriello e dal dirigente Gennaro Russo.



Secca la domanda sollevata dai tifosi, relativa ai tempi che si renderanno necessari affinché lo stadio Liguori possa riaprire le porte alla Turris. Necessariamente articolata – e dai margini, per forza di cose, a tratti incerti – la risposta. Rispetto alle informazioni già emerse nei giorni scorsi, l’elemento nuovo è rappresentato dal fatto che una prima – ma solo potenziale – data di riferimento potrebbe esser rappresentata dal 30 agosto, entro cui la ditta che sta eseguendo i lavori del nuovo impianto di illuminazione dovrebbe (condizionale d’obbligo) completare gli interventi sul terreno di gioco. Da quel momento, dunque, il tappeto verde non sarebbe più interessato da lavori (completati i lavori del sintetico ma «l’opera non è stata ancora consegnata», ha precisato Ascione), pur restando il cantiere comunque attivo per il completamento delle opere. Si potrebbe dunque prospettare – la questione investirebbe sia l’area politica che quella tecnica – la possibilità di una parziale concessione dell’impianto alla Turris per gli allenamenti. Sarebbe insomma necessaria una decisa convergenza di intenti in tal senso: fondamentale il benestare dei dirigenti competenti, determinante una precisa volontà politica di andare incontro alle esigenze della Turris, in attesa che si perfezioni l’iter burocratico per la completa messa a punto del Liguori.



LE TAPPE

Lunedì 26 agosto verrà materialmente acquisito il parere positivo del Genio Civile da depositare in Tribunale per il dissequestro temporaneo della tribuna. A quel punto, ottenuto il provvedimento, si procederà alla realizzazione delle opere in sanatoria (il ballatoio abusivo verrà in sostanza sganciato dalla tribuna in cemento e fissato al suolo), funzionali alla concessione del dissequestro definitivo. Nel frattempo, si provvederà alla ultimazione degli interventi dell’impianto di illuminazione da effettuarsi proprio in tribuna, all’installazione dei nuovi sediolini ed alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza. Da risistemare, infine, il cancello d’ingresso del settore Distinti (depositati i relativi calcoli al Genio Civile). Solo a quel punto potrà riunirsi la commissione di Vigilanza per accordare la completa agibilità dell’impianto. Si arriverebbe, ammesso che la macchina burocratica proceda senza ulteriori intoppi, almeno alla fine di ottobre. Sempre che, anche in tal caso, non si consideri la possibilità di concedere l’impianto anche per le gare ufficiali, ovviamente con tutte le prescrizioni del caso.

