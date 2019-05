Turris, c'è l'ok della Commissione: contro il Marsala al Liguori

di Raffaella Ascione

Pericolo scampato. Turris-Marsala si giocherà regolarmente al Liguori, seppur con le limitazioni già in atto in occasione della semifinale contro il Castrovillari. E con qualche prescrizione in più, finalizzata a garantire condizioni di massima sicurezza. Questo l’esito dei lavori della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che nel primo pomeriggio ha condotto un accurato sopralluogo al comunale. In vista della sfida contro il Marsala, verrà dunque rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive una licenza ad hoc, che consentirà la regolare disputa del match al Liguori.



La riunione della Commissione si è resa necessaria a seguito della comunicazione di inizio settimana – indirizzata a Turris, Joga Pepito e Torrese – avente ad oggetto «l’avvio del procedimento preordinato alla revoca dell’autorizzazione temporanea alla manifestazione sportiva di gare di calcio». Una misura disposta alla luce degli ultimi eventi che hanno investito il Liguori: dal sequestro della tribuna – dovuto agli interventi abusivi realizzati nei mesi scorsi – alle criticità segnalate al Dirigente preposto in occasione della gara contro il Castrovillari (su tutte, la rimozione del cancello d’ingresso del settore Distinti).

Decisamente intensa la settimana di avvicinamento alla finale. Scandita prima dal confronto società-Comune, poi dal comunicato con la cui la Turris aveva addirittura prospettato la possibilità di non scendere in campo contro il Marsala in caso di indisponibilità del Liguori. Nel frattempo, registrato a Palazzo Baronale un impegno costante per individuare una soluzione che consentisse la disputa del match a Torre del Greco: da qui la riunione della Commissione e la fumata bianca di quest’oggi.



Nel corso del sopralluogo sono state segnalate alla Turris alcune prescrizioni - quali la predisposizione di transenne in prossimità del varco Distinti - tutte funzionali al rilascio della licenza. Nel frattempo, altri tecnici erano a lavoro al comunale per mettere a punto ulteriori interventi, quali l’installazione di nuovi maniglioni antipanico e di una rete di contenimento in curva Vesuvio.



La tifoseria ha atteso col fiato sospeso l’esito dei lavori della Commissione. Specie dopo l’iniziativa di ieri del Marsala che – cavalcando le difficoltà in chiave stadio dei corallini – ha addirittura proposto alla Turris l’inversione di campo.



Nella serata di ieri, a testimonianza della tensione vissuta in città in questi giorni, era spuntato uno striscione dal contenuto polemico lungo la rotonda all’uscita autostradale: «Questura o giunta comunale: contro chi la vera finale?».



Domenica dunque la Turris giocherà nel suo catino la finale playoff contro il Marsala.

