Turris, caso tribuna: istanza rigettata «Ma ora sappiamo come operare»

È stata rigettata l’istanza di dissequestro della tribuna – finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi – presentata la scorsa settimana dalla Joga Pepito innanzi al Tribunale di Torre Annunziata. La buona notizia è che alla base del provvedimento di rigetto ci sarebbe – esclusivamente – il difetto di legittimazione attiva dell’associazione, concessionaria dello stadio Liguori: nel caso dunque la stessa iniziativa fosse azionata dal Comune, si prospetterebbe a quel punto altro risvolto. Si muoverà proprio in tal senso – già quest’oggi – il patron corallino Antonio Colantonio, trasmettendo – per il tramite del proprio legale – adeguata documentazione all’Ente ed ai professionisti impegnati nella procedura.



«Ci prendiamo il buono di questo provvedimento – spiega Colantonio – che ci è servito per aprire una breccia e comprendere come operare. Adesso sappiamo qual è la strada da seguire. Provvederemo a trasmettere tutti gli atti ed i documenti al Comune, al legale dell’Ente ed al dirigente preposto, in modo da procedere lungo il percorso così individuato».



Fondamentale, dunque, per ottenere il dissequestro della struttura in tempi compatibili con la domanda di ripescaggio, una stretta sinergia fra società e Comune.



Nel frattempo, resta in piedi il piano B, consistente nella procedura della sanatoria.

