Turris, centrocampo da reinventare e il sindaco di Troina fa visita in ritiro

di Raffaella Ascione

Prima trasferta dell’anno per la Turris, che domani pomeriggio – accompagnata dal solito seguito di sostenitori – sarà di scena al Silvio Proto contro il Troina, reduce dal pari (2-2) nel recupero del Tupparello contro l’Acireale.



In tre resteranno ai box contro i siciliani. Out il portiere D’Inverno ed i centrocampisti Vacca (squalificato) e Fabiano (infortunato). Rientra invece tra i convocati, dunque regolarmente a disposizione di mister Fabiano, l’attaccante Evangelista Cunzi.



Giunta questo pomeriggio presso l’hotel La Cittadella dell'Oasi, sede del ritiro pre-partita, la Turris ha ricevuto la visita del primo cittadino di Troina, Sebastiano Venezia, che ha dato il proprio benvenuto a società, squadra e staff, a nome dell’intera cittadina ennese. Con una nota ufficiale, il club corallino ha poi esaltato l’ospitalità e l’accoglienza ricevute all’arrivo in ritiro, omaggiando a sua volta il sindaco – per mano del dirigente accompagnatore Pasquale Di Nola – di un cammeo raffigurante il logo della Turris.

