Turris, ci siamo: al Liguori la commissione di vigilanza

di Raffaella Ascione

Prima lo scontro al vertice di Sassari contro il Latte Dolce, poi la Commissione di Vigilanza chiamata ad esprimersi sulla licenza di agibilità dello stadio Liguori. È infatti in programma per lunedì 28 ottobre il sopralluogo al comunale, subito dopo la scadenza dei trenta giorni relativa al collaudo del nuovo cancello del settore Distinti. Il via libera della Commissione – chiaramente indispensabile per l’attestazione di agibilità dell’impianto di viale Ungheria – è stato tra l’altro espressamente richiesto dal magistrato ai fini del dissequestro definitivo della tribuna. Una volta acquisito il via libera della Commissione, il verbale dovrà quindi essere allegato all’istanza di dissequestro da depositare il Tribunale: a quel punto – non sussistendo più alcun ostacolo – bisognerà solo attendere la definitiva rimozione dei sigilli.



Nella giornata di ieri sono stati intanto consegnati i tre pannelli in vetro da installare lungo il perimetro del rettangolo di gioco in sostituzione di quelli lesionati. Un intervento che, alla pari di quelli realizzati la scorsa settimana, risulta proprio funzionale al sopralluogo di lunedì.

Nel caso il dissequestro della tribuna non dovesse giungere nel corso della prossima settimana (ipotesi assolutamente concreta), essendo Distinti (e curva Vesuvio) regolarmente fruibili, la Turris potrà quindi – comunque – tornare a casa contro il Latina, così come paventato ormai da qualche settimana e preannunciato dallo stesso presidente Colantonio nel post partita di domenica scorsa.



Quest'oggi, in seduta di Giunta sarà invece appovata la delibera di convenzione relativa all'affido diretto dello stadio alla Turris: l'ultimo step è fissato per il 30 ottobre, col passaggio in Consiglio Comunale.



Ieri, intanto, ripresa degli allenamenti per i corallini. Ancora ai box il baby Giofrè; riposo precauzionale invece per Marzio Celiento, costretto a lasciare anzitempo il rettangolo verde contro il Muravera. Entrambi si sottoporranno oggi ad accertamenti che consentiranno di accertarne condizioni e tempi di recupero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA