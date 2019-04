Turris, ci siamo: pubblicato il bando ​per il sintetico del Liguori

di Raffaella Ascione

Ci siamo. È stata ufficialmente indetta «la procedura aperta di RDO sul Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del manto erboso artificiale dello stadio A. Liguori». Il bando è stato pubblicato questa mattina sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione e sarà attivo fino alla mezzanotte di lunedì 6 maggio. Martedì 7 maggio si procederà dunque all’assegnazione, che in caso di presentazione di un elevato numero di proposte potrebbe slittare di qualche giorno; un differimento necessario per procedere ad una compiuta valutazione dell'intero materiale acquisito.

Poi cominceranno i lavori. In tempo utile, dunque, per consentire alla Turris di giocarsi tutte le proprie chance in chiave ripescaggio.



Si tratta insomma di una partita nella partita per il club corallino: le possibilità di accedere in serie C per la porta di servizio passano infatti, necessariamente, sia per il rettangolo verde che per gli uffici di Palazzo Baronale, che ad oggi hanno tempestivamente tenuto fede a ciascuno degli impegni assunti.

«L’Amministrazione Comunale ha recepito la volontà espressa dalla squadra di calcio della città di richiedere l’iscrizione al campionato di Calcio Lega Pro per la prossima stagione calcistica», si legge nella determinazione n.992 (pubblicata in mattinata) a firma dell’architetto Giuseppe D’Angelo, Responsabile del 7° Settore OO. PP. E Servizi Manutentivi: una volontà dunque recepita e tradotta nell’indizione di una gara destinata – in un senso o nell’altro – a rilanciare le ambizioni coralline.



Il progetto preliminare per il rifacimento del manto in sintetico è stato approvato con deliberazione di Giunta del 9 aprile per un importo complessivo di 470.152,62 euro («si è provveduto al prelievo del fondo di riserva al fine di incrementare lo stanziamento per il corrispondente capitolo di spesa»); al 19 aprile risale invece l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, adesso messo a bando.

Con la deliberazione a firma dell’architetto D’Angelo si è inoltre dato atto che «sussistono ragioni di urgenza… e pertanto i termini sono stabiliti in giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data di pubblicazione della RDO sul Me.Pa.». Proprio a testimonianza dell’esigenza di contenere i tempi, in modo da rispettare le scadenze connesse ai criteri strutturali in chiave ripescaggio.



E mentre si procede a ritmi serrati anche per gli ulteriori interventi relativi agli impianti di illuminazione e videosorveglianza, oltre che per l’installazione dei sediolini con schienale, è ferma la soddisfazione del consigliere comunale di maggioranza Gaetano Frulio (Lista Ci Vuole Coraggio), impegnato in prima linea nella vicenda Liguori sin dalla sua fase embrionale. «L’Amministrazione – commenta – sta mantenendo tutti gli impegni assunti nei confronti della città nel pieno rispetto dei tempi indicati e questo è per me motivo di grande, immensa soddisfazione. Una soddisfazione che deriva dall’incredibile impegno messo in campo da tutte le forze coinvolte. Sia politiche che tecniche. Tengo ad evidenziare, in particolare, l'incessante lavoro condotto dall’architetto D’Angelo e dall’ingegnere Sannino, oltre che ovviamente dalle risorse dei rispettivi uffici. Tutti ci siamo dedicati senza riserve per tener fede agli impegni assunti in chiave Liguori, che è patrimonio della città. Con la pubblicazione del bando sul Mepa, avvenuta in mattinata, è stato mosso un ulteriore, fondamentale passo. Il Liguori sarà pronto in tempo per la domanda di ripescaggio della Turris, come promesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA